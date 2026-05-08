Loire-Authion

Rives d’été

Bords d’Authion, rue du stade, Andard Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout au long de la journée, partez à la découverte de la biodiversité de l’Espace Naturel Sensible Marais et Bocage de l’Authion grâce à des animations, ateliers et balades accessibles à tous. Spectacle, concert, ciné de plein air pour tout public… .

Bords d’Authion, rue du stade, Andard Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 21 10 08 culture@loire-authion.fr

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English :

L’événement Rives d’été Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers