Rives d’été Loire-Authion
Rives d’été Loire-Authion samedi 6 juin 2026.
Loire-Authion
Rives d’été
Bords d’Authion, rue du stade, Andard Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Tout au long de la journée, partez à la découverte de la biodiversité de l’Espace Naturel Sensible Marais et Bocage de l’Authion grâce à des animations, ateliers et balades accessibles à tous. Spectacle, concert, ciné de plein air pour tout public… .
Bords d’Authion, rue du stade, Andard Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 21 10 08 culture@loire-authion.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rives d’été Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers
À voir aussi à Loire-Authion (Maine-et-Loire)
- Croisière ornithologique Loire-Odyssée Port Saint-Maur Loire-Authion 20 mai 2026
- Sortie visite de la Bergerie à Saint Remy la Varenne avec Loire Odyssée Loire-Authion 21 mai 2026
- Conférence débat sur la présence du loup en Anjou à Loire Odyssée Loire-Authion 21 mai 2026
- Sortie pique nique et visite de l’Hellice Terrestre avec Loire Odyssée Loire-Authion 30 mai 2026
- ENS Challenge dès 11 ans à Andard Loire-Authion 6 juin 2026