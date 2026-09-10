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Rivière-Pilote / Visite guidée de la Distillerie Maison La Mauny en « ti train », Distillerie Maison La Mauny, Rivière-Pilote

samedi 19 septembre 2026 · Distillerie Maison La Mauny · Rivière-Pilote

Rivière-Pilote / Visite guidée de la Distillerie Maison La Mauny en « ti train », Distillerie Maison La Mauny, Rivière-Pilote

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Distillerie Maison La Mauny
Adresse
D8, Rivière-Pilote 97211, Martinique
Ville
97211 Rivière-Pilote
Département
Martinique
Tarif
Gratuit - Inscription obligatoire par messages whatsapp uniquement 0696 41 96 17

Rivière-Pilote / Visite guidée de la Distillerie Maison La Mauny en « ti train » 19 et 20 septembre Distillerie Maison La Mauny Martinique

Gratuit – Inscription obligatoire par messages whatsapp uniquement 0696 41 96 17

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Le samedi matin et le dimanche toute la journée, embarquez pour une visite guidée en Ti Train à la Distillerie Maison La Mauny !
Venez découvrir et redécouvrir l’histoire et le terroir si uniques de Maison La Mauny en sillonant le domaine pour une immersion au coeur de la production du rhum AOC Martinique ! Rien de tel pour mieux comprendre toutes les étapes de production jusqu’au vieillissement des rhums. Un savoir-faire de la maison reconnu à l’international.
La dégustation est offerte (réservée aux personnes majeures).
Visite de 45 minutes. Le nombre de places par départ est limité. Inscription obligatoire par messages whatsapp uniquement.
Le train part à l’heure. Merci de vous présenter 20 minutes avant le départ choisi.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

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Le samedi matin et le dimanche toute la journée, embarquez pour une visite guidée en Ti Train à la Distillerie Maison La Mauny !

Jordan Beal

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