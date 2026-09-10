Rivière-Pilote / Visite guidée de la Distillerie Maison La Mauny en « ti train », Distillerie Maison La Mauny, Rivière-Pilote

Informations pratiques

Rivière-Pilote / Visite guidée de la Distillerie Maison La Mauny en « ti train » 19 et 20 septembre Distillerie Maison La Mauny Martinique

Gratuit – Inscription obligatoire par messages whatsapp uniquement 0696 41 96 17

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Le samedi matin et le dimanche toute la journée, embarquez pour une visite guidée en Ti Train à la Distillerie Maison La Mauny !

Venez découvrir et redécouvrir l’histoire et le terroir si uniques de Maison La Mauny en sillonant le domaine pour une immersion au coeur de la production du rhum AOC Martinique ! Rien de tel pour mieux comprendre toutes les étapes de production jusqu’au vieillissement des rhums. Un savoir-faire de la maison reconnu à l’international.

La dégustation est offerte (réservée aux personnes majeures).

Visite de 45 minutes. Le nombre de places par départ est limité. Inscription obligatoire par messages whatsapp uniquement.

Le train part à l’heure. Merci de vous présenter 20 minutes avant le départ choisi.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Distillerie Maison La Mauny D8, Rivière-Pilote 97211, Martinique Rivière-Pilote 97211 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696419617 »}]

Le samedi matin et le dimanche toute la journée, embarquez pour une visite guidée en Ti Train à la Distillerie Maison La Mauny !

Jordan Beal