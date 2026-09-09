Robert Doisneau et Rémy Martin Regard sur le cognac Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Robert Doisneau et Rémy Martin Regard sur le cognac
20 rue de la Société Vinicole Cognac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Rémy Martin dévoile un reportage inédit de Robert Doisneau à Cognac à l’occasion du bicentenaire de la photographie.
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20 rue de la Société Vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66 visites.remymartin@remy-cointreau.com
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English :
Rémy Martin unveils previously unseen footage by Robert Doisneau in Cognac to mark the bicentennial of photography.
L’événement Robert Doisneau et Rémy Martin Regard sur le cognac Cognac a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac
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