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AGENDA · Cognac

Robert Doisneau et Rémy Martin Regard sur le cognac Cognac

samedi 19 septembre 2026 · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
20 rue de la Société Vinicole
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif
10 10 10

Cognac

Robert Doisneau et Rémy Martin Regard sur le cognac

20 rue de la Société Vinicole Cognac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Rémy Martin dévoile un reportage inédit de Robert Doisneau à Cognac à l’occasion du bicentenaire de la photographie.
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20 rue de la Société Vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66  visites.remymartin@remy-cointreau.com

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English :

Rémy Martin unveils previously unseen footage by Robert Doisneau in Cognac to mark the bicentennial of photography.

L’événement Robert Doisneau et Rémy Martin Regard sur le cognac Cognac a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac

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