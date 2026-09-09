Informations pratiques

Cognac

Robert Doisneau et Rémy Martin Regard sur le cognac

20 rue de la Société Vinicole Cognac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rémy Martin dévoile un reportage inédit de Robert Doisneau à Cognac à l’occasion du bicentenaire de la photographie.

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20 rue de la Société Vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66 visites.remymartin@remy-cointreau.com

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English :

Rémy Martin unveils previously unseen footage by Robert Doisneau in Cognac to mark the bicentennial of photography.

L’événement Robert Doisneau et Rémy Martin Regard sur le cognac Cognac a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac