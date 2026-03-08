ROBERTO ALAGNA BOULEVARD DES ITALIENS Béziers

ROBERTO ALAGNA BOULEVARD DES ITALIENS

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Roberto Alagna vous offre un récital méditerranéen acoustique au profit de BELISE, pour soutenir les femmes touchées par le cancer du sein. Émotion et solidarité au rendez-vous.

Report du 21 septembre 2025, les billets restent valables.

Roberto Alagna vous invite à un moment d’exception, une véritable promenade lumineuse sur le Boulevard des Italiens , portée par un récital ensoleillé célébrant les richesses du patrimoine musical méditerranéen, dans un écrin intimiste et acoustique.

Ce concert caritatif est une fête éclatante, une palette d’émotions à partager, au profit de l’association BELISE, engagée dans l’accompagnement des femmes touchées par le cancer du sein en terre biterroise.

Quand l’émotion se met au service de la solidarité, Roberto Alagna vous propose de vibrer ensemble pour une noble cause.

English :

Roberto Alagna presents an acoustic Mediterranean recital in aid of BELISE, a charity dedicated to women affected by breast cancer. Emotion and solidarity guaranteed.

