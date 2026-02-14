Roberto Alagna – Caruso, Le Pin Galant, Mérignac

Roberto Alagna – Caruso Dimanche 22 novembre, 18h00 Le Pin Galant Gironde

Cat 2 : 50€ / Cat 1 : 60€ / Cat Or : 70€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T18:00:00+01:00 – 2026-11-22T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-22T18:00:00+01:00 – 2026-11-22T20:00:00+01:00

Le spectacle Caruso, une voix pour l’éternité est une captivante fresque des sentiments, mêlant fiction et réalité autour de la rencontre de deux monstres sacrés : Enrico Caruso, le plus grand ténor du monde et Giulio Gatti-Casazza, le plus emblématique directeur d’opéra de son époque.

De leur admiration naît une amitié profonde, bientôt dévorée par l’envie, la jalousie, l’ambition et les intrigues, jusqu’à la violence destructrice.

Sur fond de Gilded age, entre immigration et gangs, inégalités sociales, riches et pauvres, jeux de pouvoir, passion, complots et trahison, se tisse aussi une grande histoire d’amour : un couple se forme quand un autre se déchire.

C’est enfin l’histoire de la force des valeurs humaines, le miracle de la foi et de la rédemption.

Cette tragédie moderne nous emporte en un tourbillon de rebondissements et d’émotions, portée par des personnages hauts en couleur et un feu d’artifice de styles musicaux – de l’opéra à la chanson pop, du blues au rock, du métal à l’électro et autres valses et tarentelles, des solos poignants, des duos, trios et ensembles bouleversants, des chœurs et un accompagnement symphonique. Caruso, c’est l’histoire d’une vie et d’un destin, la légende d’une voix qui ne s’éteindra jamais…

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/5/le_pin_galant_le_pin_galant/roberto_alagna »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

