ROBERTO GONZÀLEZ-MONJAS STÉPHANE DEGOUT HALLE AUX GRAINS Toulouse

ROBERTO GONZÀLEZ-MONJAS STÉPHANE DEGOUT

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 68 EUR

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:50:00

2026-05-23

L’eau inspire souvent la musique, qu’elle nous fasse rêver ou qu’elle nous fasse peur.

Respighi est tombé sous le charme de la ville de Rome. Il a commencé à décrire ces Fontaines, magnifique poème symphonique, comme si la ville lui racontait ses secrets.

Dans un autre style, Stéphane Degout, avec sa voix magnifique, nous emmène dans un voyage poétique. Il chante des morceaux comme le Poème de l’amour et de la mer de Chausson, ou encore les Quatre Poèmes de Ropartz, où la musique mêle sentiments et images, comme si l’imaginaire prenait vie.

Et pour finir, on revient au soleil avec les Pins de Rome, une œuvre qui nous transporte en Italie, jusqu’à la grande voie Appienne, dans une explosion de musique et d’émotion. 8 .

English :

Water often inspires music, whether it makes us dream or frightens us.

German :

Wasser inspiriert oft die Musik, egal ob es uns zum Träumen bringt oder uns Angst macht.

Italiano :

L’acqua ispira spesso la musica, sia che ci faccia sognare sia che ci spaventi.

Espanol :

El agua inspira a menudo la música, tanto si nos hace soñar como si nos asusta.

