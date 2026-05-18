Mutzig

Robin Leon

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Tout a commencé pour Robin Leon dès son plus jeune âge, lorsqu’il a découvert la trompette à l’âge de 7 ans.

Très vite, il s’est découvert un véritable talent pour cet instrument, et quelques années plus tard, il a tenté sa chance au concours d’entrée du conservatoire de Strasbourg… qu’il a réussi avec brio !

En 2016, une rencontre a changé sa vie celle d’un producteur allemand qui lui a permis de participer à un célèbre télécrochet sur la première chaîne publique allemande. Pendant 8 semaines de compétition intense, Robin Leon a franchi chaque étape avec détermination jusqu’à remporter la victoire avec plus de 79 % des suffrages devant plus de 3 millions de téléspectateurs dans l’émission Immer Wieder Sonntags.

C’est à partir de ce moment-là que tout s’est accéléré pour lui enchaînant les studios, les tournées, les festivals, les passages à la télévision et à la radio… Il a eu la chance de se faire une place dans le monde du Schlager et d’y inscrire son nom. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

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English :

L’événement Robin Leon Mutzig a été mis à jour le 2026-05-18 par Le Dôme de Mutzig