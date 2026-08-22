Robin Maxime en concert Chefs-d’œuvre classique, espagnols et sud-américains Rue Gabriel Jeanton Tournus
dimanche 25 octobre 2026 · Rue Gabriel Jeanton · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Robin Maxime en concert Chefs-d’œuvre classique, espagnols et sud-américains
Rue Gabriel Jeanton Abbaye Saint-Philibert de Tournus Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Après une tournée triomphale dans toute la France en 2025, l’incontournable guitariste Robin Maxime revient pour nous entraîner dans un merveilleux voyage musical Argentine, Italie, Brésil, Cuba, Espagne, France, Allemagne, Paraguay…
Reconnu pour sa virtuosité, mais aussi pour sa profonde sensibilité, Robin Maxime nous propose, à chaque concert, un programme inoubliable et particulièrement varié véritable cocktail de fougue, de douceur et de joie !
Chefs-d’œuvre de la guitare espagnole et sud-américaine, transcriptions des plus belles œuvres classiques et musiques de film… Fermez les yeux et partagez un moment les émotions intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs, interprétées magistralement par le jeune virtuose. Tarrega, Barrios, Bach, Beethoven, Pachelbel, Haendel, Albeniz, Zequinha Abreu, Hisaishi, Sanz, Pena, Machado, Piazzolla…
Entrée 15€
Tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi) 8€
Gratuit pour les -11 ans
Billetterie sur place et en ligne??
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Rue Gabriel Jeanton Abbaye Saint-Philibert de Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@robinmaxime.fr
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English : Robin Maxime en concert Chefs-d’œuvre classique, espagnols et sud-américains
L’événement Robin Maxime en concert Chefs-d’œuvre classique, espagnols et sud-américains Tournus a été mis à jour le 2026-08-31 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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