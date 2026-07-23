Festival Détours en Tournugeois Tournus Tournus
dimanche 23 août 2026 · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Festival Détours en Tournugeois
Tournus Centre ville Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-23
Le festival Détours en Tournugeois revient pour une édition anniversaire exceptionnelle, entre Viré, Tournus et Ozenay. Cette année encore, on a de bonnes raisons de se retrouver et de faire la fête ensemble ! Les 20 ans de l’Impérial Kikiristan, compagnie fondatrice du Galpon et figure incontournable des musiques de rue en France, et les 40 ans de Jazz en Herbe, le stage qui depuis 1986 donne à des générations de musicien·ne·s le virus de jouer ensemble, dehors, partout et tout le temps ! C’est cette double célébration qui a donné le cap de l’édition 2026 faire de Détours le rendez-vous de la musique de rue dans toute sa diversité. Alors cette année Détours ce sera fanfares professionnelles et orchestres amateurs, bals populaires et kiosques à musique, avec cette conviction que la musique vivante, populaire et partagée a quelque chose d’essentiel à dire. Les musicien·ne·s viendront le montrer jusque tard dans la nuit ! Et pour varier les plaisirs, une quinzaine de compagnies de cirque et de théâtre de rue viendront compléter le tableau. .
Tournus Centre ville Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival Détours en Tournugeois
L’événement Festival Détours en Tournugeois Tournus a été mis à jour le 2026-07-23 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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