JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Champrouge 228 Cave épicurienne Tournus
JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Champrouge 228 Cave épicurienne Tournus jeudi 27 août 2026.
Tournus
JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Champrouge
228 Cave épicurienne 2 Rue Fénelon Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Venez clôturer les Jeudis de l’été avec le dernier concert de la saison.
Rendez-vous au 228 Cave épicurienne, pour le concert de Champrouge. Cette formation réunit Célia Forestier (voix), Vincent Girard (contrebasse), Lou Lecaudey (trombone) et Arthur Hennebique (mandoline, voix). Ensemble, ils dessinent une musique sensible et en mouvement, mêlant chansons, jazz, pop et improvisation, portée par l’écoute et le plaisir du jeu collectif.
Entrée libre. Accueil dès 19h. Buvette et petite restauration sur place.
Concert organisé par la Ville de Tournus en partenariat avec le 228 Cave épicurienne. .
228 Cave épicurienne 2 Rue Fénelon Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Champrouge
L’événement JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Champrouge Tournus a été mis à jour le 2026-06-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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