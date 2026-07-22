Orgue et trompe de chasse Place de l’Abbaye Tournus
samedi 22 août 2026 · Place de l'Abbaye · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Orgue et trompe de chasse
Place de l’Abbaye Abbaye Saint Philibert Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La fête de la Saint-Philibert sera ouverte par un concert exceptionnel et original avec les sonneurs Les Echos du Chalonnais et Gérard Goudet à l’orgue. Un programme champêtre et riche où orgue et trompe concerteront .
Place de l’Abbaye Abbaye Saint Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20
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English : Orgue et trompe de chasse
L’événement Orgue et trompe de chasse Tournus a été mis à jour le 2026-07-22 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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