Orgue et trompe de chasse Place de l’Abbaye Tournus

Informations pratiques

Tournus

Orgue et trompe de chasse

Place de l’Abbaye Abbaye Saint Philibert Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La fête de la Saint-Philibert sera ouverte par un concert exceptionnel et original avec les sonneurs Les Echos du Chalonnais et Gérard Goudet à l’orgue. Un programme champêtre et riche où orgue et trompe concerteront .

Place de l’Abbaye Abbaye Saint Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20

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English : Orgue et trompe de chasse

L’événement Orgue et trompe de chasse Tournus a été mis à jour le 2026-07-22 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II