Robin Maxime en concert Chefs-d’œuvre classiques, espagnols et sud-américains Eglise Saint-Blaise Notre-Dame-des-Malades Vichy

Robin Maxime en concert Chefs-d’œuvre classiques, espagnols et sud-américains

Eglise Saint-Blaise Notre-Dame-des-Malades 1 place d’Allier Vichy Allier

Après une tournée triomphale dans toute la France en 2025 l’incontournable Robin Maxime, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, nous entraîne dans un merveilleux voyage musical.

Eglise Saint-Blaise Notre-Dame-des-Malades 1 place d’Allier Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

After a triumphant tour of France in 2025, the inimitable Robin Maxime, virtuoso guitarist with a deep sensitivity, takes us on a wonderful musical journey.

