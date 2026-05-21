Robin McKelle Trio Halle aux Grains Toulouse
Robin McKelle Trio Halle aux Grains Toulouse samedi 13 mars 2027.
– Jazz –
« The First Lady of Song »… Ainsi fut surnommée Ella Fitzgerald. La chanteuse américaine Robin McKelle qui triomphe sur les scènes jazz avec son Trio rend hommage à son illustre aînée. Sa lecture si intense et personnelle des grands standards s’enrichit de morceaux originaux. Entre jazz, soul et influences rhythm and blues, la soirée promet un rendez-vous musical d’exception.
PROGRAMME :
« HOMMAGE À ELLA FITZGERALD »
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