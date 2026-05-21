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Robin McKelle Trio Halle aux Grains Toulouse

Robin McKelle Trio Halle aux Grains Toulouse

Robin McKelle Trio Halle aux Grains Toulouse samedi 13 mars 2027.

Lieu : Halle aux Grains

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 13 mars 2027

Fin : samedi 13 mars 2027

Heure de début : 20:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : De 20 à 77€

– Jazz –
« The First Lady of Song »… Ainsi fut surnommée Ella Fitzgerald. La chanteuse américaine Robin McKelle qui triomphe sur les scènes jazz avec son Trio rend hommage à son illustre aînée. Sa lecture si intense et personnelle des grands standards s’enrichit de morceaux originaux. Entre jazz, soul et influences rhythm and blues, la soirée promet un rendez-vous musical d’exception.

PROGRAMME :

« HOMMAGE À ELLA FITZGERALD »

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