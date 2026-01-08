Roc d’Azur CIC Base Nature François Léotard Fréjus

Roc d’Azur CIC

Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-07

Depuis 1984 et la toute première édition organisée par Stéphane Hauvette avec 7 concurrents, le Roc d’Azur n’a cessé de grandir, rassemblant désormais plus de 20 000 participants, 300 exposants et 150 000 visiteurs sur 5 jours !

.

Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since 1984 and the very first edition organized by Stéphane Hauvette with 7 competitors, the Roc d’Azur has gone from strength to strength, bringing together over 20,000 participants, 300 exhibitors and 150,000 visitors over 5 days!

L’événement Roc d’Azur CIC Fréjus a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme de Fréjus