Roc d’Azur CIC Base Nature François Léotard Fréjus mercredi 7 octobre 2026.
Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer Fréjus Var
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-11
2026-10-07
Depuis 1984 et la toute première édition organisée par Stéphane Hauvette avec 7 concurrents, le Roc d’Azur n’a cessé de grandir, rassemblant désormais plus de 20 000 participants, 300 exposants et 150 000 visiteurs sur 5 jours !
English :
Since 1984 and the very first edition organized by Stéphane Hauvette with 7 competitors, the Roc d’Azur has gone from strength to strength, bringing together over 20,000 participants, 300 exhibitors and 150,000 visitors over 5 days!
