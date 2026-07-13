Rock 4 Temps – Initiation avec Fusion 4 Temps Complexe sportif Sophie Germain Paris

Informations pratiques

C’est quoi le Rock 4 Temps ? Le Rock 4 Temps est une danse à deux. C’est une danse “sociale”, c-à-d qu’elle se pratique principalement dans le cadre de soirées où tout le monde peut danser avec tout le monde, il suffit d’inviter quelqu’un puis les deux partenaires improvisent ensemble. Le Rock 4 Temps est une danse accessible qui se danse sur une large gamme de musiques (pop, rock, r&b, country, rap, electro), suivant les nouveautés musicales les plus populaires !

A qui s’adresse ce cours ? A tout le monde ! Que tu aies déjà pratiqué du Rock 4 Temps et souhaite revoir les bases avec nous (ou apprendre l’autre rôle !), que tu aies pratiqué d’autres danses et souhaites découvrir le Rock 4 Temps, ou que tu n’aies jamais dansé de ta vie, et même (et surtout) si tu penses que tu n’es pas fait pour danser et que tu as deux pieds gauches, viens essayer et peut-être découvrir une nouvelle passion !

Quels sont les objectifs de nos cours débutants hebdomdaires ? Ce cours vise à te donner les bases de la danse à deux (comment deux partenaires communiquent le mouvement sans parler) et à partager avec toi les spécificités du R4T. Nous cherchons à te donner rapidement le bagage de mouvements pour pouvoir aller en soirée et commencer à t’amuser ! Pour cela, chaque cours d’une heure (19h30-20h30) est suivi d’une demi heure de pratique libre (20h30-21h). Nos professeurs te feront découvrir cet univers en partageant avec toi régulièrement des informations sur les soirées, stages et festivals qui rythment l’année dansante.

Nos valeurs pédagogiques : A Fusion 4 Temps, nous transmettons une vision de la danse sociale comme un dialogue permettant aux deux partenaires de proposer des idées et d’exprimer leur personnalité. Nous avons à cœur de proposer un enseignement actif et de qualité pour les deux rôles. Notre pédagogie est basée sur des principes techniques : on se concentre davantage sur les logiques permettant de comprendre comment la danse fonctionne que sur un catalogue de passes. C’est à notre sens la meilleure façon à la fois de s’amuser rapidement, et d’apprendre en construisant des fondations solides pour pouvoir progresser et aller le plus loin possible !

Cette séance exceptionnelle a pour objectif de t’initier au R4T, te faire découvrir nos cours et pour te permettre de les rejoindre à l’année ou au semestre si cela te plait.



L’initiation est gratuite mais l’inscription obligatoire.

Le jeudi 10 septembre 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

L’atelier est gratuit, mais une inscription à minima 2 heures avant l’atelier est nécessaire pour participer. Pour s’inscrire, il suffit de prendre une « pré-inscription » sur notre billetterie en ligne avec l’option « Pré-inscription – Cours débutant ». La pré-inscription donne le droit à un cours d’essai le 10 septembre ou un autre jeudi du mois de septembre.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T19:30:00+02:00_2026-09-10T21:00:00+02:00

Complexe sportif Sophie Germain 11 Rue de la Croix Jarry 75013 Salle de boxeParis

https://fusion4temps.wordpress.com/cours-perfectionnement-4-temps/ fusion4temps@gmail.com https://facebook.com/events/s/initiation-au-rock-4-temps-ave/1606686320749709/ https://facebook.com/events/s/initiation-au-rock-4-temps-ave/1606686320749709/



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