Rock Around The Clock / La nuit Retour Vers le Futur SUPERSONIC Paris
samedi 5 septembre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
ROCK AROUND THE CLOCK
Tic-tac, tu verras comme le temps passe vite…
Le concept est simple : un titre, une décennie
Prépare toi à vivre une traversée musicale inoubliable des années 50 à nos jours avec la « Rock around the clock »
Live tributes par Banga à 00h30 et le deuxième à 2h00
DJ Set Rock 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 00s, 2010’s de Vynil Coyote
Si tu aimes:
Chuck Berry / The Beatles / ACDC / The Cure / Nirvana / Arctic Monkeys / Tame Impala / The Strokes / Oasis / Blondie / David Bowie / The Rolling Stones / Elvis Presley / Led Zeppelin / T Rex / Queen / Green Day / Linkin Park / The Black Keys / Muse / Red Hot Chili Peppers / The Clash / The Kinks / Johnny Cash / …
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Entrée à 10€ de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
WELCOME TO SUPERSONIC : Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le vendredi 04 septembre 2026
de 23h00 à 06h00
payant Ticket : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-04T23:00:00+02:00_2026-09-04T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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