Rock High School | Concert de Musiques Actuelles, La Fabrique Ile de Nantes – Stereolux, Nantes
lundi 7 juin 2027 · La Fabrique Ile de Nantes - Stereolux · Nantes
Informations pratiques
Rock High School | Concert de Musiques Actuelles Lundi 7 juin 2027, 20h30 La Fabrique Ile de Nantes – Stereolux Loire-Atlantique
Entrée libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-07T20:30:00+02:00 – 2027-06-07T23:59:00+02:00
Fin : 2027-06-07T20:30:00+02:00 – 2027-06-07T23:59:00+02:00
Les étudiants en CPES présentent leur concert de fin de cursus pour décrocher leur diplôme !
Au programme : les créations de la promotion 2025-2027, suivies des projets personnels de sept groupes en rock-soul-electro.
En partenariat avec Stereolux
Dans le cadre du temps fort #scènecréative
La Fabrique Ile de Nantes – Stereolux 4 Boulevard Léon Bureau Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Les étudiants en CPES présentent leur concert de fin de cursus pour décrocher leur diplôme !
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