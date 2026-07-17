Rock High School | Concert de Musiques Actuelles, La Fabrique Ile de Nantes – Stereolux, Nantes

lundi 7 juin 2027 · La Fabrique Ile de Nantes - Stereolux · Nantes

Informations pratiques

Rock High School | Concert de Musiques Actuelles Lundi 7 juin 2027, 20h30 La Fabrique Ile de Nantes – Stereolux Loire-Atlantique

Entrée libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-07T20:30:00+02:00 – 2027-06-07T23:59:00+02:00

Fin : 2027-06-07T20:30:00+02:00 – 2027-06-07T23:59:00+02:00

Les étudiants en CPES présentent leur concert de fin de cursus pour décrocher leur diplôme !

Au programme : les créations de la promotion 2025-2027, suivies des projets personnels de sept groupes en rock-soul-electro.

En partenariat avec Stereolux

Dans le cadre du temps fort #scènecréative

La Fabrique Ile de Nantes – Stereolux 4 Boulevard Léon Bureau Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Les étudiants en CPES présentent leur concert de fin de cursus pour décrocher leur diplôme !