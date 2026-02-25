Rock ou disco ? dansons ! – Dans le cadre du week-end thématique Little bal. Little Villette Paris

Détail des séances :

Tellement disco ! – Uzi Geffenblad & Lotta Geffenblad – 2013 (7 min)

Gros-pois et Petit-point organisent le réveillon du nouvel an. La fête bat son plein sous la boule à facettes. Jusqu’à l’arrivée d’un voisin un peu grincheux…

Balkone – Xenia Smirnov – 2024 (6 min)

Le quotidien des résidents d’un immeuble. La journée est rythmée par les sons qui proviennent de chez eux. La musique entraîne le récit. Et si on dansait ?

Ellipse – John Degois – 2023 (4 min)

Une danse à trois ou quatre temps avec les mains.

Next ? – Christel Guibert – 2024 (9 min)

Des personnages mi-humains mi-animaux se retrouvent dans des bureaux. Un balet de rencontres chorégraphiées débute alors.

En sourdine – Yann Sông Le Van Ho – 2017 (5 min)

Patrick a le béguin pour sa voisine. Un jour, prenant son courage à deux mains, il va sonner chez elle. La danse va-t-elle lui permettre de braver sa timidité ?

Little Ciné pour nos petits cinéphiles en herbe ! Fictions, animations, documentaires, burlesques, tous les cinémas s’invitent au Little Ciné autour de thématiques différentes chaque week-end.

Du samedi 20 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 17h30 à 18h00

samedi, dimanche

de 16h30 à 17h00

samedi, dimanche

de 15h30 à 16h00

Du samedi 14 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 15h30 à 16h00

samedi, dimanche

de 16h30 à 17h00

samedi, dimanche

de 17h30 à 18h00

gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Little Villette 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris



