Rockencia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 18:00 – 23:59

Gratuit : non 5€ pour les moins de 26 ans, 9€ sinon Voici le lien vers la billeterie de l’événement : https://www.helloasso.com/associations/association-shamrock-nantes/evenements/rockencia-festival-edition-2026 Etudiant, Adulte, En famille, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Tout public, Senior

Le festival Rockencia, organisé par l’association étudiante Shamrock de l’école Audencia, se tiendra le 6 mai à l’espace Ohm Town (Macadam) à Nantes. Dédié à la scène musicale locale, l’événement met en avant de jeunes talents tout en accueillant trois groupes déjà reconnus afin de proposer une programmation variée et accessible.En amont, une soirée tremplin a permis à des groupes émergents de candidater pour tenter de se produire lors du festival. Deux groupes gagnants, sélectionnés par le public et les membres de l’association, rejoindront ainsi l’affiche officielle.Ouvert à tous mais pensé pour les étudiants, Rockencia propose des tarifs abordables (5€ pour les moins de 26 ans, 9€ sinon). Soutenu par le dispositif CLAP de la mairie de Nantes, le festival vise à offrir une soirée conviviale et dynamique, placée sous le signe de la découverte musicale.

Nantes 44100

https://www.helloasso.com/associations/association-shamrock-nantes/evenements/rockencia-festival-edition-2026



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