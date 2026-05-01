Bédée

Rocki en Fête La journée à poils !

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le 30 mai, Rocki la Croquette à Bédée vous propose la journée à poils.

Au programme une journée autour de nos amis canins.

De 9h à 18h, retrouvez des exposants avec démonstrations et initiations hoopers agility, balade en husky, canicross, ostéopathie, photographe animalier, toilettage, friandises faites main, mantrailing, médiation animale, détection d’odeurs et proprioception, conférences, buvette et foodtruck.

Avec un show de DJ Victoric !

Présence de l’association Les Petits Korrigans et de la SPA.

Gratuit. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Rocki en Fête La journée à poils ! Bédée a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Montfort Communauté