Rock’n Roll – Bals en plein air – Samedis soirs Campus Diderot Paris
Rock’n Roll – Bals en plein air – Samedis soirs Campus Diderot Paris samedi 20 juin 2026.
Gratuit : Initiation et Soirée
7e édition des Bals Rock’n Roll en plein air du Campus Diderot.
Chaque samedi soir de l’été venez savourer le Rock’n Roll et danser avec nous.
L’asso Rockin’ Flip vous invite tout l’été sur le Campus Diderot :
Horaires :
19h30 – 20h15: Initiation/débutant Rock’n Roll Swing, le Rock International. Lancez-vous, n’attendez plus.
20h15 – 22h30 : Danse libre.
DJ : Le meilleur des classiques du Rock’n Roll, Rhythm ‘N’ Blues et du Swing
Optionnel : ceux qui le souhaitent peuvent apporter de quoi grignoter et boire, ainsi que vos écocups !
Invitez/Partagez
Evènement GRATUIT
ACCES
Esplanade Pierre Vidal-Naquet – Campus Diderot – Paris 13e Ardt
Métro 7 Bibliothèque François Mitterand
Bus 325 Thomas Mann
Soirée et Initiation Swing Jazz chaque lundi soir même endroit même heure :
https://www.facebook.com/events/1485643592583720
Attention : N’apportez pas d’objet de valeur, l’équipe ne saurait être tenue responsable en cas de perte/vol.
Chaque samedi à partir du 20 juin ce sont les Bals Rock’n Roll en plein air de Diderot ! L’événement est gratuit, avec Initiation Rock’n Roll Swing à 19h30 puis Danse libre. Rendez-vous sur le Campus Diderot (Paris 13e). Venez nombreux !
Du samedi 20 juin 2026 au samedi 25 juillet 2026 :
samedi
de 19h30 à 22h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-26T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T19:30:00+02:00_2026-06-20T22:30:00+02:00;2026-06-27T19:30:00+02:00_2026-06-27T22:30:00+02:00;2026-07-04T19:30:00+02:00_2026-07-04T22:30:00+02:00;2026-07-11T19:30:00+02:00_2026-07-11T22:30:00+02:00;2026-07-18T19:30:00+02:00_2026-07-18T22:30:00+02:00;2026-07-25T19:30:00+02:00_2026-07-25T22:30:00+02:00
Campus Diderot Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris
https://www.facebook.com/events/1307971868144490/ hello@rockinflip.com https://www.facebook.com/RockinFlipSchool https://www.facebook.com/RockinFlipSchool
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