Rock’n’Truck festival, Salle du Manège, Genève

Rock’n’Truck festival Samedi 30 mai, 19h00 Salle du Manège

prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

✨ THE GREEN FATHERS : Leur style musical est un mélange énergique de rock, punk, garage et blues, ils sortent fraîchement du studio et se réjouissent de présenter certaines de leurs nouvelles compos

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✨ SONIC RADE : Le trio genevois aux influences internationales vous embarque avec son rock-pop électrisant et ses mélodies envoûtantes. Une expérience scénique dynamique à ne pas manquer ! L’occasion de découvrir leur 5ème album « Berlin » sorti le 28 mars 2026

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✨ LEMNIS CAT : À seulement 16 ans, ce multi-instrumentiste prodige du rock progressif aux influences telles que Pink Floyd, Supertramp, avec une sensibilité moderne et introspective. La relève est là !

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Pour faire le plein d’énergie pour cette grande soirée Mix food truck sera présent avec sa succulente cuisine thaï

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Entrée prix libre

Salle du Manège Route de Chancy 127, 1213 Onex Genève 1213 Genève [{« link »: « http://www.facebook.com/thegreenfathersgeneva »}, {« link »: « http://www.facebook.com/profile.php?id=100029060244337 »}, {« link »: « http://www.sonic-rade.ch/ »}, {« link »: « http://www.facebook.com/profile.php?id=61577776388584 »}]

Trois univers, une seule scène pour un voyage immersif au cœur du rock

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