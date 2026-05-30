Rock’n’Truck festival, Salle du Manège, Genève
Rock’n’Truck festival, Salle du Manège, Genève samedi 30 mai 2026.
Rock’n’Truck festival Samedi 30 mai, 19h00 Salle du Manège
prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
✨ THE GREEN FATHERS : Leur style musical est un mélange énergique de rock, punk, garage et blues, ils sortent fraîchement du studio et se réjouissent de présenter certaines de leurs nouvelles compos
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✨ SONIC RADE : Le trio genevois aux influences internationales vous embarque avec son rock-pop électrisant et ses mélodies envoûtantes. Une expérience scénique dynamique à ne pas manquer ! L’occasion de découvrir leur 5ème album « Berlin » sorti le 28 mars 2026
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✨ LEMNIS CAT : À seulement 16 ans, ce multi-instrumentiste prodige du rock progressif aux influences telles que Pink Floyd, Supertramp, avec une sensibilité moderne et introspective. La relève est là !
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Pour faire le plein d’énergie pour cette grande soirée Mix food truck sera présent avec sa succulente cuisine thaï
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Entrée prix libre
Salle du Manège Route de Chancy 127, 1213 Onex Genève 1213 Genève [{« link »: « http://www.facebook.com/thegreenfathersgeneva »}, {« link »: « http://www.facebook.com/profile.php?id=100029060244337 »}, {« link »: « http://www.sonic-rade.ch/ »}, {« link »: « http://www.facebook.com/profile.php?id=61577776388584 »}]
Trois univers, une seule scène pour un voyage immersif au cœur du rock
Python
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