Rocky Gresset Trio & Baptiste Herbin Le Son de la Terre PARIS 05
mercredi 11 novembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05
Informations pratiques
Compagnon de route de Thomas Dutronc, Rocky Gresset est un guitariste d’exception.
Fier de ses origines et représentant émérite de toute une culture musicale, Rocky ne s’est pas pour autant limité à un seul style musical et son ouverture d’esprit fait qu’il est à l’heure actuelle un des guitaristes de jazz les plus demandé.
Aussi à l’aise sur des standards de Django que dans un répertoire plus bop, il vient pour ce concert nous présenter son nouveau projet qui est un condensé de ses différentes influences.
Entouré par Mathieu Chatelain à la guitare rythmique et William Brunard à la contrebasse, ils seront par le saxophoniste Baptiste Herbin pour former un quartet trait d’union entre swing et bop !
Rocky Gresset : Guitare solo
Mathieu Chatelain : Guitare rythmique
William Brunard : Contrebasse
Baptiste Herbin : Saxophone
Un des guitaristes de jazz les plus appréciés avec un saxophoniste hors normes, what else !
Le mercredi 11 novembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-11T21:00:00+01:00
fin : 2026-11-11T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-11T20:00:00+02:00_2026-11-11T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à PARIS 05 (Paris)
- Thomas Duvigneau – Jean-Baptiste Bridon Le Son de la Terre PARIS 05 14 août 2026
- Salsa Meets Jazz Le Son de la Terre PARIS 05 20 août 2026
- Lana Gray & Hiroshi Murayama duo Le Son de la Terre PARIS 05 22 août 2026
- Chloé Lecerf & Clément Trimouille Le Son de la Terre PARIS 05 23 août 2026
- Sandro Zerafa / Etienne Renard duo Le Son de la Terre PARIS 05 27 août 2026