Rocky Gresset Trio & Baptiste Herbin Le Son de la Terre PARIS 05

mercredi 11 novembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Compagnon de route de Thomas Dutronc, Rocky Gresset est un guitariste d’exception.

Fier de ses origines et représentant émérite de toute une culture musicale, Rocky ne s’est pas pour autant limité à un seul style musical et son ouverture d’esprit fait qu’il est à l’heure actuelle un des guitaristes de jazz les plus demandé.

Aussi à l’aise sur des standards de Django que dans un répertoire plus bop, il vient pour ce concert nous présenter son nouveau projet qui est un condensé de ses différentes influences.

Entouré par Mathieu Chatelain à la guitare rythmique et William Brunard à la contrebasse, ils seront par le saxophoniste Baptiste Herbin pour former un quartet trait d’union entre swing et bop !

Rocky Gresset : Guitare solo

Mathieu Chatelain : Guitare rythmique

William Brunard : Contrebasse

Baptiste Herbin : Saxophone

Un des guitaristes de jazz les plus appréciés avec un saxophoniste hors normes, what else !

Le mercredi 11 novembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-11T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-11T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-11T20:00:00+02:00_2026-11-11T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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