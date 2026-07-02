Rodrigue, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Rodrigue Mercredi 28 octobre, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T20:30:00+01:00 – 2026-10-28T23:00:00+01:00

Fin : 2026-10-28T20:30:00+01:00 – 2026-10-28T23:00:00+01:00

Depuis six ans sur scène, Rodrigue a affiné son regard : celui du gars qui a vu la routine du boulot, le stress, les hiérarchies, mais aussi les petites absurdités qui font sourire… ou grincer. Ici, l’humour devient une arme douce : pour rire de nos propres faiblesses, de nos styles de vannes, de ce qui passe ou pas dans les conversations. Et quand les grands bouleversements de notre époque pointent à l’horizon, il y voit une belle occasion de prendre du recul… et de se marrer.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/rodrigue/144059 »}]

Depuis six ans sur scène, Rodrigue a affiné son regard humour rodrigue