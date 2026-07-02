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Rodrigue, Théâtre Fémina, Bordeaux

mercredi 28 octobre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux

Rodrigue, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Théâtre Fémina
Adresse
10 rue de grassi
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Rodrigue Mercredi 28 octobre, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T20:30:00+01:00 – 2026-10-28T23:00:00+01:00
Fin : 2026-10-28T20:30:00+01:00 – 2026-10-28T23:00:00+01:00

Depuis six ans sur scène, Rodrigue a affiné son regard : celui du gars qui a vu la routine du boulot, le stress, les hiérarchies, mais aussi les petites absurdités qui font sourire… ou grincer. Ici, l’humour devient une arme douce : pour rire de nos propres faiblesses, de nos styles de vannes, de ce qui passe ou pas dans les conversations. Et quand les grands bouleversements de notre époque pointent à l’horizon, il y voit une belle occasion de prendre du recul… et de se marrer.

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Depuis six ans sur scène, Rodrigue a affiné son regard humour rodrigue

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