Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Roland Magdane Clap de fin

Casino Barrière Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Samedi 24 octobre 2026 à 20h30

au Casino Barrière, place de l’Hermitage

CLAP DE FIN TOURNEE D’ADIEU

Depuis 50 ans, Roland Magdane occupe toujours avec succès le paysage de l’humour. Après une carrière bien remplie à la scène et à la télévision, il a décidé de prendre un repos bien mérité. La tournée de 2026 avec son spectacle CLAP DE FIN sera la tournée d’adieu.

Ne le ratez pas !

Tarif dès 34€ .

Casino Barrière Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Roland Magdane Clap de fin Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage