Roland Magdane Clap de fin Le Touquet-Paris-Plage
samedi 24 octobre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Roland Magdane Clap de fin
Casino Barrière Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Samedi 24 octobre 2026 à 20h30
au Casino Barrière, place de l’Hermitage
CLAP DE FIN TOURNEE D’ADIEU
Depuis 50 ans, Roland Magdane occupe toujours avec succès le paysage de l’humour. Après une carrière bien remplie à la scène et à la télévision, il a décidé de prendre un repos bien mérité. La tournée de 2026 avec son spectacle CLAP DE FIN sera la tournée d’adieu.
Ne le ratez pas !
Tarif dès 34€ .
Casino Barrière Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Roland Magdane Clap de fin Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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