Romain Pilon, Standards trio au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
samedi 5 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Considéré par le magazine Jazzwise comme « un improvisateur brillant », le guitariste Romain Pilon s’est imposé au fil des années comme l’une des figures marquantes de la scène jazz européenne. Formé aux États-Unis et installé à Paris depuis 2004, il a joué et enregistré aux côtés de nombreux musiciens de renommée internationale. Son parcours l’a conduit sur les scènes de nombreux clubs et festivals à travers le monde.
De retour au 38Riv, il présente son projet Standards Trio. Le trio revisite avec liberté et élégance les grands classiques du Great American Songbook, ainsi que des compositions de Herbie Hancock, Miles Davis, Wayne Shorter, Duke Ellington et bien d’autres. Une soirée placée sous le signe du swing, de l’interaction et de l’improvisation.
Line-up : Romain Pilon : guitare ; Yoni Zelnik : contrebasse ; Gautier Garrigue : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz — Romain Pilon, guitariste brillant et figure marquante de la scène jazz européenne, revient au 38Riv avec son Standards Trio pour réinterpréter les classiques du Great American Songbook.
Le vendredi 04 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le vendredi 04 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 26€ à 29€
Tarif sur place : 29€ à 32€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-05T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-04T19:30:00+02:00_2026-09-04T20:30:00+02:00;2026-09-04T21:30:00+02:00_2026-09-04T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/romain-pilon-1 contact@38riv.com
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