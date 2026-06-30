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Romain Pilon, Standards trio au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

samedi 5 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Romain Pilon, Standards trio au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : 26€ à 29€<br>Tarif sur place : 29€ à 32€</p>

Considéré par le magazine Jazzwise comme « un improvisateur brillant », le guitariste Romain Pilon s’est imposé au fil des années comme l’une des figures marquantes de la scène jazz européenne. Formé aux États-Unis et installé à Paris depuis 2004, il a joué et enregistré aux côtés de nombreux musiciens de renommée internationale. Son parcours l’a conduit sur les scènes de nombreux clubs et festivals à travers le monde.

De retour au 38Riv, il présente son projet Standards Trio. Le trio revisite avec liberté et élégance les grands classiques du Great American Songbook, ainsi que des compositions de Herbie Hancock, Miles Davis, Wayne Shorter, Duke Ellington et bien d’autres. Une soirée placée sous le signe du swing, de l’interaction et de l’improvisation.

Line-up : Romain Pilon : guitare ; Yoni Zelnik : contrebasse ; Gautier Garrigue : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — Romain Pilon, guitariste brillant et figure marquante de la scène jazz européenne, revient au 38Riv avec son Standards Trio pour réinterpréter les classiques du Great American Songbook.
Le vendredi 04 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le vendredi 04 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 26€ à 29€
Tarif sur place : 29€ à 32€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-05T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-04T19:30:00+02:00_2026-09-04T20:30:00+02:00;2026-09-04T21:30:00+02:00_2026-09-04T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/romain-pilon-1 contact@38riv.com


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