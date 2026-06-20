ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 28 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 28 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via vendredi 28 août 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 28 AOÛT
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
NO RÉSO
Préparez-vous à une soirée 100 % festive ! No Réso, duo ultra dynamique, enchaîne les reprises et met le feu à la scène avec une énergie communicative. Leur objectif faire chanter, danser et ambiancer tout le public du début à la fin.
Gratuit En famille
.
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
NO R%C9SO
Get ready for a 100% festive evening! No R%E9so, an ultra-dynamic duo, performs a string of covers and sets the stage on fire with their infectious energy. Their goal: to get the whole audience singing, dancing, and having a great time from start to finish.
Free? Family-friendly
L’événement ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 28 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU
À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)
- PASSAGE DU TOUR DE FRANCE Font-Romeu-Odeillo-Via 6 juillet 2026
- COUPE D’EUROPE U19 DE RUGBY Font-Romeu-Odeillo-Via 11 juillet 2026
- FESTIVAL DES PLANTES MÉDICINALES & ARBRES DE MONTAGNE Font-Romeu-Odeillo-Via 11 juillet 2026
- COURSE DE CÔTE Font-Romeu-Odeillo-Via 1 août 2026
- ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 11 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via 11 août 2026