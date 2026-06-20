UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 28 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 28 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 28 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via vendredi 28 août 2026.

Adresse
84 Avenue Emmanuel Brousse
Ville
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
Département
Pyrénées-Orientales
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 28 AOÛT

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :
2026-08-28

NO RÉSO

Préparez-vous à une soirée 100 % festive ! No Réso, duo ultra dynamique, enchaîne les reprises et met le feu à la scène avec une énergie communicative. Leur objectif faire chanter, danser et ambiancer tout le public du début à la fin.

Gratuit En famille
  .

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

NO R%C9SO

Get ready for a 100% festive evening! No R%E9so, an ultra-dynamic duo, performs a string of covers and sets the stage on fire with their infectious energy. Their goal: to get the whole audience singing, dancing, and having a great time from start to finish.

Free? Family-friendly

L’événement ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 28 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU

À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)