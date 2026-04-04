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ROMUALD MAUFRAS – Romuald Maufras – Saison 4 SALLE PIERRE LAMY Annecy

ROMUALD MAUFRAS – Romuald Maufras – Saison 4 SALLE PIERRE LAMY Annecy

ROMUALD MAUFRAS – Romuald Maufras – Saison 4 SALLE PIERRE LAMY Annecy mercredi 3 février 2027.

Lieu : SALLE PIERRE LAMY

Adresse : Rue de la Republique -

Ville : 74000 Annecy

Département : 74

Début : 2027-02-03

Fin : 2027-02-03

Heure de début : 21:00

ROMUALD MAUFRAS – Romuald Maufras – Saison 4 Début : 2027-02-03 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74

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