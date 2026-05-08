Romuald Maufras Saison 4 Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Romuald Maufras Saison 4

Samedi 5 décembre 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 19:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Avec Romuald Maufras

À l’image des vidéos de Romuald Maufras sur les réseaux, dans son spectacle, il parle du gouvernement, d’écologie, d’éducation, de consommation.



Romuald Maufras est en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle SAISON 4



Ecrit par Romuald Maufras et Gabriel Francès .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

With Romuald Maufras

L’événement Romuald Maufras Saison 4 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille