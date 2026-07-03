Rona Yefman / Seiichi Furuya (titre de travail), Abbaye de Montmajour, Arles

Informations pratiques

Rona Yefman / Seiichi Furuya (titre de travail) 5 juillet – 3 octobre 2027 Abbaye de Montmajour Bouches-du-Rhône

– Forfait toutes expositions

Une entrée par lieu

Valable du 6 juillet au 4 octobre

TARIF PLEIN : 42€

TARIF REDUIT : 33€

– Forfait journée

Une entrée par lieu

Valable sur une journée

TARIF PLEIN : 35€

TARIF REDUIT : 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-05T09:00:00+02:00 – 2027-07-05T18:15:00+02:00

Fin : 2027-10-03T10:00:00+02:00 – 2027-10-03T17:00:00+02:00

Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont fournis à titre confidentiel et restent non définitifs.

Cette exposition est une coproduction avec le Centre Pompidou, sous le commissariat de Florian Ebner (pour Seiichi Furuya) et de Julie Jones (pour Rona Yefman).

L’exposition se compose de deux présentations monographiques conçues en dialogue de l’artiste israélien Rona Yefman et de l’artiste japonais Seiichi Furuya. Les deux projets explorent un double regard où les identités de l’auteur et du sujet se confondent. Sous la forme d’albums de famille revisités, ils interrogent la complexité des relations familiales. Ces récits intimes révèlent en filigrane les contextes politiques et sociaux de leur époque.

Abbaye de Montmajour Rte de Fontvieille, 13280 Arles Arles 13280 Raphèle Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont fournis…

© Rona Yefman, Let it Bleed, 1995 – 2010 (Gil & I)