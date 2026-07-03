Rona Yefman / Seiichi Furuya (titre de travail), Abbaye de Montmajour, Arles
lundi 5 juillet 2027 · Abbaye de Montmajour · Arles
Informations pratiques
Rona Yefman / Seiichi Furuya (titre de travail) 5 juillet – 3 octobre 2027 Abbaye de Montmajour Bouches-du-Rhône
– Forfait toutes expositions
Une entrée par lieu
Valable du 6 juillet au 4 octobre
TARIF PLEIN : 42€
TARIF REDUIT : 33€
– Forfait journée
Une entrée par lieu
Valable sur une journée
TARIF PLEIN : 35€
TARIF REDUIT : 29€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-05T09:00:00+02:00 – 2027-07-05T18:15:00+02:00
Fin : 2027-10-03T10:00:00+02:00 – 2027-10-03T17:00:00+02:00
Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont fournis à titre confidentiel et restent non définitifs.
Cette exposition est une coproduction avec le Centre Pompidou, sous le commissariat de Florian Ebner (pour Seiichi Furuya) et de Julie Jones (pour Rona Yefman).
L’exposition se compose de deux présentations monographiques conçues en dialogue de l’artiste israélien Rona Yefman et de l’artiste japonais Seiichi Furuya. Les deux projets explorent un double regard où les identités de l’auteur et du sujet se confondent. Sous la forme d’albums de famille revisités, ils interrogent la complexité des relations familiales. Ces récits intimes révèlent en filigrane les contextes politiques et sociaux de leur époque.
Abbaye de Montmajour Rte de Fontvieille, 13280 Arles Arles 13280 Raphèle Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont fournis…
© Rona Yefman, Let it Bleed, 1995 – 2010 (Gil & I)
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