RONDES ROUGES Cessenon-sur-Orb
samedi 23 janvier 2027 · Cessenon-sur-Orb
Informations pratiques
Cessenon-sur-Orb
RONDES ROUGES
12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Rondes rouges Conte musical
Rondes rouges Conte musical
Si toutes les Blanches Neiges du monde venaient à se rencontrer, elles feraient une grande ronde pour danser leur liberté.
De Blanches, elles deviendraient Rouges, couleur joliment endiablée
On les entendrait rire et chanter dans toutes les langues et même dans leur langue inventée.
Contes, chants, musiques, histoire de s’envoler loin des cages dorées.
Un spectacle à voir en famille !
A partir de 7 ans 5 (Durée 50 mn) .
12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43 contact.passerailes@gmail.com
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English : RONDES ROUGES
%AB Red Circles %BB Musical Story
L’événement RONDES ROUGES Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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