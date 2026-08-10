Informations pratiques

Cessenon-sur-Orb

RONDES ROUGES

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Rondes rouges Conte musical

Rondes rouges Conte musical

Si toutes les Blanches Neiges du monde venaient à se rencontrer, elles feraient une grande ronde pour danser leur liberté.

De Blanches, elles deviendraient Rouges, couleur joliment endiablée

On les entendrait rire et chanter dans toutes les langues et même dans leur langue inventée.

Contes, chants, musiques, histoire de s’envoler loin des cages dorées.

Un spectacle à voir en famille !

A partir de 7 ans 5 (Durée 50 mn) .

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43 contact.passerailes@gmail.com

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English : RONDES ROUGES

%AB Red Circles %BB Musical Story

L’événement RONDES ROUGES Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN