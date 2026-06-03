« Rosas danst Rosas » de Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
« Rosas danst Rosas » de Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris jeudi 10 septembre 2026.
Rosas danst Rosas créé en 1983, propulse Anne Teresa De Keersmaeker sur la scène internationale et fixe les bases de son écriture : une structure rigoureuse, des gestes quotidiens, une tension continue entre cadre et débordement. Cette pièce naît dans un contexte où la danse postmoderne américaine interroge déjà la place du geste ordinaire et la répétitivité. Construite autour des trois positions élémentaires du corps — couché, assis, debout — elle déploie une écriture d’une précision implacable tout en générant une émotion sans pareil. Cette tension entre exactitude et faille, entre discipline et sensualité, a fait de Rosas danst Rosas une œuvre charnière, radicale, souvent lue comme un manifeste féminin. La chorégraphie impressionne par ses variations d’intensité, tensions, accélérations sauvages, à la limite du paroxysme. Les quatre interprètes enchaînent balancements, spirales, suspens et brusques retournements, comme traversées par des forces — colère, désir, violence —qui travaillent leurs corps, avec la liberté comme point de fuite.. La musique « maximaliste » de Thierry De Mey et Peter Vermeersch, spécialement composée pour elle, le film réalisé en 1997, et la plateforme participative Re:Rosas!, où des centaines de personnes ont appris et posté leur version de sa si célèbre « danse des chaises », ont contribué à rendre cette œuvre intemporelle et presque universelle. Dansée près de 500 fois par 28 interprètes issues de cinq générations, elle est devenue l’un des repères majeurs de la danse contemporaine européenne.
Agnès Izrine
Durée : 1h35
Catégorie :
- Danse
- À partir de 14 ans
Pièce culte, Rosas danst Rosas, développe une mécanique implacable où gestes quotidiens, rigueur extrême et véhémence composent un vertige chorégraphique qui continue de frapper par sa force, sa sensualité et son intensité. Un quatuor incandescent porté par une énergie fulgurante, toujours aussi saisissant qu’à sa création.
Du jeudi 10 septembre 2026 au jeudi 17 septembre 2026 :
samedi
de 17h00 à 18h35
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 19h30 à 21h05
payant
De 17 à 46 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-18T00:05:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T19:30:00+02:00_2026-09-10T21:05:00+02:00;2026-09-11T19:30:00+02:00_2026-09-11T21:05:00+02:00;2026-09-12T17:00:00+02:00_2026-09-12T18:35:00+02:00;2026-09-15T19:30:00+02:00_2026-09-15T21:05:00+02:00;2026-09-16T19:30:00+02:00_2026-09-16T21:05:00+02:00;2026-09-17T19:30:00+02:00_2026-09-17T21:05:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/archive/2026-2027/rosas-danst-rosas-anne-teresa-de-keersmaeker-rosas +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
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