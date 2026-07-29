Rosemary Standley & les musiciens de Saint-Julien Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas
dimanche 18 octobre 2026 · Route Santik Beneat · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Rosemary Standley & les musiciens de Saint-Julien
Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Né de la rencontre entre l’univers de Rosemary Standley (Moriarty), celui de François Lazarevitch et de ses Musiciens de Saint-Julien ; The Last Rose explore les riches entrelacs entre musique populaire et musique ancienne à travers les ballads anglo-celtiques. Ces chansons collectées dans la seconde moitié du XIXe siècle par Francis James Child et Cecil Sharp ont traversé les siècles et les frontières, parfois rendues célèbres par des artistes comme Joan Baez (Henry Martin) ou Simon & Garfunkel (Scarborough Fair).
Informations pratiques
Placement libre, assis.
Réservation conseillée. .
Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30
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English :
L’événement Rosemary Standley & les musiciens de Saint-Julien Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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