Rosemary Standley & les musiciens de Saint-Julien Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Rosemary Standley & les musiciens de Saint-Julien

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 17:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Né de la rencontre entre l’univers de Rosemary Standley (Moriarty), celui de François Lazarevitch et de ses Musiciens de Saint-Julien ; The Last Rose explore les riches entrelacs entre musique populaire et musique ancienne à travers les ballads anglo-celtiques. Ces chansons collectées dans la seconde moitié du XIXe siècle par Francis James Child et Cecil Sharp ont traversé les siècles et les frontières, parfois rendues célèbres par des artistes comme Joan Baez (Henry Martin) ou Simon & Garfunkel (Scarborough Fair).

Informations pratiques

Placement libre, assis.

Réservation conseillée. .

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30

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English :

L’événement Rosemary Standley & les musiciens de Saint-Julien Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue