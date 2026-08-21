Roseraie Loubert, Roseraie Loubert, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Roseraie Loubert 19 et 20 septembre Roseraie Loubert Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette pépinière abrite plus de 3000 variétés de roses anciennes et botaniques, reconnues collection nationale depuis 2001 et classées en collection patrimoniale par arrêté en mars 2021.

Visites libres avec plan

Sur réservation uniquement par mail therese.loubert@orange.fr / téléphone 06 87 03 58 80

Tarif : 5€

Roseraie Loubert Les Rosiers-Sur-Loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Les Rosiers-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « mailto:therese.loubert@orange.fr »}]

Cette pépinière abrite plus de 3000 variétés de roses anciennes et botaniques, reconnues collection nationale depuis 2001 et classées en collection patrimoniale par arrêté en mars 2021.

© Roseraie Loubert