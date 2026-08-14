Roshâni La Mesón Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Roshâni

Samedi 3 octobre 2026 à partir de 19h. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Après une fin d’année 2024 marquée par les Les Trans Musicales et une session pour KEXP, le groupe poursuit son développement international avec un nouveau projet enregistré en Colombie.

Roshâni est un duo genevois formé en 2022 par Roxane Dumont et Inès Mouzoune.



Inspirées par leurs racines perses, marocaines et bulgares, elles mêlent pop électronique dansante et textes multilingues (farsi, français, anglais, espagnol).





Accompagnées par Yavor Lilov, elles se sont rapidement imposées sur la scène suisse avec plus de 40 concerts, notamment au Paléo Festival et au Montreux Jazz Festival. Leur premier EP, Alma de Baile, a reçu un bel accueil des médias internationaux, tandis que leur single Donya do Roozeh a renforcé leur visibilité. .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

After a late 2024 marked by Les Trans Musicales and a session for KEXP, the band continues its international expansion with a new project recorded in Colombia.

L’événement Roshâni Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille