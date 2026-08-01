Decouvrir le couscous El M’zeyet La marmite joyeuse Marseille 1er Arrondissement
samedi 29 août 2026 · La marmite joyeuse · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Decouvrir le couscous El M’zeyet
Samedi 29 août 2026 de 19h30 à 21h30. La marmite joyeuse 33 Bd National Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29 21:30:00
Date(s) :
2026-08-29
A l’occasion du Kouss kouss festival, la Marmite Joyeuse invite le Collectif des femmes de Mira à vous présenter ses recettes traditionnelles aux herbes
Une occasion unique de découvrir le couscous El M’zeyet
A l’occasion du Kouss kouss festival, la Marmite Joyeuse invite le Collectif des femmes de Mira à vous présenter ses recettes traditionnelles aux herbes
Une occasion unique de découvrir le couscous El M’zeyet
Kesra aux herbes, sauce H’rouss
Couscous fermenté El M’zeyet aux légumes anciens et sauce pouliot
thé gourmand loukoum menthe citron, meringue estragon.
Ne ratez pas l’occasion exceptionnelle de déguster le couscous El M’zeyet, plat végétarien traditionnel de Constantine qui nécessite de faire venir un couscous de blé dur enterré dans des silos à grain enterrés et que l’on trouve encore chez certaines familles. .
La marmite joyeuse 33 Bd National Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 90 90 64 collectifmiramarseille@gmail.com
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English :
As part of the Kouss Kouss Festival, La Marmite Joyeuse invites the Mira Women’s Collective to introduce you to their traditional herb-infused recipes.
A unique opportunity to discover El M’zeyet couscous.
L’événement Decouvrir le couscous El M’zeyet Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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