Roshi + guests Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Roshi + guests

Samedi 7 novembre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28.2 – 28.2 – 28.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

L’Espace Julien Marseille accueil Roshi et son style unique

La voix rauque de Roshi, cette singularité vocale, lui permet de se démarquer sans l’ombre d’un doute ! Dans le paysage hip-hop, où il est facile de se perdre dans la masse, cette caractéristique donne à Roshi le don de transcender le temps et les époques tout en s’adaptant.



Captain Roshi a grandi au Congo avant d’arriver en France à l’âge de 11 ans. Il a fait ses premiers pas en tant que rappeur en mélangeant les flows et les paroles de ses MC préférés jusqu’à trouver son originalité.



Un style désormais unique et hautement identifiable, porté par sa voix cassée et les histoires de rue d’une vie passée entre le 18e arrondissement de Paris, Saint-Denis et Villeneuve Saint-Georges. Un rap sombre et brut, porté par des productions trap lourdes et des gimmicks ultra-identifiables. Telle est la formule du Captain. Attaque , Contre-Attaque , W.A.R , Larosh , etc. De nombreux projets différents sortis en relativement peu de temps. Cela leur permet de se forger une excellente réputation et une base de fans ultra-solide.



L’attaque constante… etc. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

Espace Julien Marseille welcomes Roshi and his unique style

L’événement Roshi + guests Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille