Roubaix Génie textile : visite de l’exposition et de l’atelier de tissage de Danielle Jouen, Musée La Manufacture, Roubaix

Informations pratiques

Roubaix Génie textile : visite de l’exposition et de l’atelier de tissage de Danielle Jouen 26 septembre et 24 octobre Musée La Manufacture Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T14:30:00+02:00 – 2026-10-24T16:30:00+02:00

Découvrez l’exposition Roubaix Génie textile à l’occasion de cette visite guidée unique à deux voix !

À La Manufacture, un guide vous accompagnera dans votre découverte des différents métiers du textile et de leurs évolutions. À deux pas de là, la tisserande Danielle Jouen vous invite à découvrir son atelier. Une immersion totale dans le Génie textile roubaisien !

Rendez-vous à La Manufacture (29 avenue Julien Lagache, 59100 Roubaix)

Gratuit sur réservation

Visite guidée proposée en partenariat avec le musée La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile et Roubaix Ville d’art et d’histoire, dans le cadre de l’exposition «Roubaix Génie textile».

Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320209892 https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-lexposition-genie-textile-et-de-latelier-tissage-de-danielle-jouen »}] [{« link »: « https://lamanufacture-roubaix.com/fr/programmation/des-liens-a-proteger/ »}]

Dans le cadre de l’exposition « Roubaix Génie Textile »

Danielle Jouen