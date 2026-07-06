Roue libre + Serge Rozumek Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 19:30 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Roue Libre | Concert | JazzRoue Libre est un duo angevin créé en 2024. Aux croisement du jazz, des musiques contemporaines et de la pop, Roue Libre développe un univers magnifié par une scénographie originale : des roues de vélo mises en mouvement par des moteurs, évoquant le cycle, la répétition et la transe, en résonance avec leur musique. Le duo est accompagné cette année par Trempo, dans le cadre du programme 360. Serge Rozumek | Concert | JazzSaxophoniste au sein des formations Sisyphe, Kairos et Superkang, Serge Rozumek évolue depuis peu en solo. Il réunit alors des pièces écrites, de l’improvisation et une recherche sonore autour du saxophone. Nourri par les musiques improvisées et expérimentales, il s’intéresse autant au son brut de l’instrument, aux textures, qu’à l’amplification ou au traitement du son. On sent l’influence de Colin Stetson dans cette façon d’user du saxophone comme d’une matière vivante. Ce solo est aussi un clin d’œil à toutes celles et ceux qui passent des heures à chercher un son, une idée ou une obsession dans un coin de chambre ou de studio. Ces explorations discrètes dont naissent souvent les musiques les plus personnelles.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



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