Rouge Pute, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Rouge Pute Samedi 7 novembre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T16:00:00+01:00

Par la compagnie Les Mouflons

Dans son livre Rouge Pute, Perrine Le Querrec retranscrit par la poésie les témoignages de 9 femmes victimes de violences conjugales. Pour cette lecture musicale, elle est accompagnée à la contrebasse et au clavier par Ronan Courty.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dans son livre, Perrine Le Querrec retranscrit par la poésie les témoignages de femmes victimes de violences conjugales. Lecture musicale, accompagnée à la contrebasse et au clavier par Ronan Courty.