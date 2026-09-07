Roule ta caisse à savon ! #2, Centre Socioculturel de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Roule ta caisse à savon ! #2 Dimanche 20 septembre, 10h00 Centre Socioculturel de Saint-Dizier Haute-Marne

Participation à la course à partir de 10 ans, par équipes de trois personnes et sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Préparez vos bolides ! La course de caisses à savon revient le dimanche 20 septembre 2026 avenue du Président-Kennedy, dans le quartier du Vert-Bois à Saint-Dizier.

Après une première édition réussie, une trentaine d’équipes est attendue sur un parcours de 550 mètres présentant une pente de 17 %. Sans moteur, chaque caisse repose sur l’imagination de ses concepteurs, la qualité de sa fabrication et l’esprit d’équipe de ses pilotes.

La participation est ouverte à partir de 10 ans, par équipes de trois personnes et sur inscription auprès du Centre socioculturel de Saint-Dizier. Chaque véhicule devra respecter le règlement technique et les règles de sécurité. Un contrôle sera réalisé avant le départ.

Le public pourra encourager les équipages de 10 h à 18 h. Des animations seront proposées tout au long de la journée, avec restauration sur place.

Programme

De 8 h à 9 h : contrôle technique

De 9 h à 10 h : essais du parcours

De 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 : course chronométrée

À 18 h : remise des prix

Centre Socioculturel de Saint-Dizier 9 rue Marcel Thil 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 79 88 https://csc.saint-dizier.fr/

La course de caisses à savon revient au Vert-Bois pour une deuxième édition mêlant créativité, vitesse, animations et esprit d’équipe.