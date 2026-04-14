Route des Arts à Mauroux Mauroux
Route des Arts à Mauroux Mauroux samedi 2 mai 2026.
Mauroux
Route des Arts à Mauroux
Mauroux Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
La Route des Arts revient cette année encore pour vous faire découvrir des artistes divers et variés.
Proposée par ALP de Mauroux et le comité des fêtes de Lacapelle-Cabanac Village, le temps d'un week-end un circuit pour découvrir plus d'une trentaine d'artistes dans 4 villages différents Mauroux, Lacapelle-Cabanac, Sérignac et Floressas.
La Route des Arts revient cette année encore pour vous faire découvrir des artistes divers et variés.
Proposée par ALP de Mauroux et le comité des fêtes de Lacapelle-Cabanac Village, le temps d'un week-end un circuit pour découvrir plus d'une trentaine d'artistes dans 4 villages différents Mauroux, Lacapelle-Cabanac, Sérignac et Floressas.
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Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 6 89 49 84 67 alp@lesgonies.org
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English :
La Route des Arts returns again this year to let you discover diverse and varied artists.
Proposed by ALP de Mauroux and the Lacapelle-Cabanac Village festival committee, for the time of a weekend a circuit to discover more than thirty artists in 4 different villages: Mauroux, Lacapelle-Cabanac, Sérignac and Floressas.
L’événement Route des Arts à Mauroux Mauroux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot
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