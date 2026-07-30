Ruby Love Cosmic Cabaret Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Ruby Love Cosmic Cabaret

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 12:00:00

fin : 2027-05-23

Date(s) :

2026-11-29 2026-12-11 2027-02-13 2027-05-23

Ruby Love Cosmic Cabaret est une revue pop rétro-futuriste. Une odyssée à travers la galaxie où le glamour livre bataille à coups de chant, de danse, de numéros aériens et de paillettes intergalactiques. Un hommage assumé aux univers de Barbarella, Flash Gordon et Austin Powers.

Il s’agit du deuxième spectacle porté par Sophie Dubois et Jessy Spahija, après le succès de Il était une fois le Normandy.

Accrochez vos ceintures, le voyage commence.

Durée du spectacle seul 1h30 environ.

Ce spectacle vous est proposé en dîner ou en déjeuner spectacle. Il vous est également possible de réserver des places uniquement pour le spectacle. Attention prenez soin de bien vérifier l’heure d’arrivée, selon votre choix.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ruby Love Cosmic Cabaret

L’événement Ruby Love Cosmic Cabaret Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie