Piano Académie accueille le pianiste Rudy Gatti pour un récital de piano intitulé De la grâce à l’ivresse.

Ce programme propose un voyage musical entre la clarté de Mozart, l’intimité raffinée de Fauré, les couleurs françaises de Ravel et Debussy, et l’élan virtuose de Liszt.

Au programme :

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°10 en do majeur, K. 330

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°12 en fa majeur, K. 282

Gabriel Fauré

Nocturne n°4

Maurice Ravel

Jeux d’eau

Claude Debussy

L’Isle joyeuse

Franz Liszt

Rhapsodie n°12

Dans l’atmosphère intime de la salle de concert de Piano Académie, située près du Louvre et de la Comédie-Française, ce récital offrira au public un moment de grâce, de poésie et de virtuosité.

Récital de piano de Rudy Gatti à Piano Académie, autour de Mozart, Fauré, Ravel, Debussy et Liszt.

Le jeudi 21 mai 2026

de 20h00 à 21h00

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00

Piano Academie – Richelieu 1 rue de richelieu 75001 PARIS

https://piano-academie.com/de-la-grce-livresse-mozart-faur-ravel-debussy-liszt/ info@piano-academie.com



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