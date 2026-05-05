Rudy Gatti – De la grâce à l’ivresse Piano Academie – Richelieu PARIS
Rudy Gatti – De la grâce à l’ivresse Piano Academie – Richelieu PARIS jeudi 21 mai 2026.
Piano Académie accueille le pianiste Rudy Gatti pour un récital de piano intitulé De la grâce à l’ivresse.
Ce programme propose un voyage musical entre la clarté de Mozart, l’intimité raffinée de Fauré, les couleurs françaises de Ravel et Debussy, et l’élan virtuose de Liszt.
Au programme :
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate n°10 en do majeur, K. 330
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate n°12 en fa majeur, K. 282
Gabriel Fauré
Nocturne n°4
Maurice Ravel
Jeux d’eau
Claude Debussy
L’Isle joyeuse
Franz Liszt
Rhapsodie n°12
Dans l’atmosphère intime de la salle de concert de Piano Académie, située près du Louvre et de la Comédie-Française, ce récital offrira au public un moment de grâce, de poésie et de virtuosité.
Récital de piano de Rudy Gatti à Piano Académie, autour de Mozart, Fauré, Ravel, Debussy et Liszt.
Le jeudi 21 mai 2026
de 20h00 à 21h00
payant Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T20:00:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00
Piano Academie – Richelieu 1 rue de richelieu 75001 PARIS
https://piano-academie.com/de-la-grce-livresse-mozart-faur-ravel-debussy-liszt/ info@piano-academie.com
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