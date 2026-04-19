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Rue aux enfants – Ateliers vélo pour toutes et tous : Réparation, sécurité et jeux à vélo ! Rue aux écoles – Rue Guilleminot PARIS

Rue aux enfants – Ateliers vélo pour toutes et tous : Réparation, sécurité et jeux à vélo ! Rue aux écoles – Rue Guilleminot PARIS

Rue aux enfants – Ateliers vélo pour toutes et tous : Réparation, sécurité et jeux à vélo ! Rue aux écoles – Rue Guilleminot PARIS mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Rue aux écoles - Rue Guilleminot

Adresse : Rue Guilleminot

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Tarif : <p></p>

Au programme :

  • Atelier d’auto-réparation : Apprenez à réparer une crevaison, régler les freins ou entretenir une chaîne, encadré par les bénévoles de CycloCube.
  • Parcours vélo pour enfants : Slaloms, équilibre et signalisation pour pédaler en confiance.
  • Atelier « Circuler en sécurité » : Conseils pour rouler en ville en toute sérénité, adaptés à tous les âges.

Pour qui ?

  • Gratuit et ouvert à toutes et tous !

Pourquoi venir ?

  • Apprendre à réparer son vélo (crevaison, freins, entretien basique) avec des outils mis à disposition.
  • Passer un moment convivial en famille dans une rue transformée en lieu de vie et de jeux.
  • Initier les enfants au vélo en toute sécurité, grâce à des parcours adaptés à leur âge.
  • Échanger sur les mobilités actives et découvrir les alternatives à la voiture en ville.

Infos pratiques :

  • Matériel : Apportez votre vélo !
  • Accessibilité : Rue piétonne, accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite.
  • Annulation : En cas de pluie.

Organisé par :
L’association CycloCube, en partenariat avec la Ville de Paris et la Région Île-de-France (lauréate du Budget Participatif Écologique).

Les dates :

  • Mercredis : 3 juin et 2 septembre 2026, de 14h à 17h
  • Samedis : 6 juin et 5 septembre 2026, de 10h à 13h

Venez découvrir le plaisir du vélo en famille dans une rue aux enfants !
Ateliers gratuits d’auto-réparation, parcours ludiques et sensibilisation à la sécurité routière pour petits et grands, dans une rue apaisée et conviviale.
Le samedi 05 septembre 2026
de 10h00 à 13h00
Le mercredi 02 septembre 2026
de 14h00 à 17h00
Le mercredi 03 juin 2026
de 14h00 à 17h00
Le samedi 06 juin 2026
de 10h00 à 13h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T13:00:00+02:00;2026-09-02T14:00:00+02:00_2026-09-02T17:00:00+02:00;2026-09-05T10:00:00+02:00_2026-09-05T13:00:00+02:00

Rue aux écoles – Rue Guilleminot Rue Guilleminot  75014 Rue Guilleminot (Paris 14e) – Une rue transformée en espace de jeux et de mobilité actives, sans voitures !PARIS
contact@cyclocube.org


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