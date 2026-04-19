Rue aux enfants – Ateliers vélo pour toutes et tous : Réparation, sécurité et jeux à vélo ! Rue aux écoles – Rue Guilleminot PARIS
Rue aux enfants – Ateliers vélo pour toutes et tous : Réparation, sécurité et jeux à vélo ! Rue aux écoles – Rue Guilleminot PARIS mercredi 3 juin 2026.
Au programme :
- Atelier d’auto-réparation : Apprenez à réparer une crevaison, régler les freins ou entretenir une chaîne, encadré par les bénévoles de CycloCube.
- Parcours vélo pour enfants : Slaloms, équilibre et signalisation pour pédaler en confiance.
- Atelier « Circuler en sécurité » : Conseils pour rouler en ville en toute sérénité, adaptés à tous les âges.
Pour qui ?
- Gratuit et ouvert à toutes et tous !
Pourquoi venir ?
- Apprendre à réparer son vélo (crevaison, freins, entretien basique) avec des outils mis à disposition.
- Passer un moment convivial en famille dans une rue transformée en lieu de vie et de jeux.
- Initier les enfants au vélo en toute sécurité, grâce à des parcours adaptés à leur âge.
- Échanger sur les mobilités actives et découvrir les alternatives à la voiture en ville.
Infos pratiques :
- Matériel : Apportez votre vélo !
- Accessibilité : Rue piétonne, accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite.
- Annulation : En cas de pluie.
Organisé par :
L’association CycloCube, en partenariat avec la Ville de Paris et la Région Île-de-France (lauréate du Budget Participatif Écologique).
Les dates :
- Mercredis : 3 juin et 2 septembre 2026, de 14h à 17h
- Samedis : 6 juin et 5 septembre 2026, de 10h à 13h
Venez découvrir le plaisir du vélo en famille dans une rue aux enfants !
Ateliers gratuits d’auto-réparation, parcours ludiques et sensibilisation à la sécurité routière pour petits et grands, dans une rue apaisée et conviviale.
Le samedi 05 septembre 2026
de 10h00 à 13h00
Le mercredi 02 septembre 2026
de 14h00 à 17h00
Le mercredi 03 juin 2026
de 14h00 à 17h00
Le samedi 06 juin 2026
de 10h00 à 13h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T13:00:00+02:00;2026-09-02T14:00:00+02:00_2026-09-02T17:00:00+02:00;2026-09-05T10:00:00+02:00_2026-09-05T13:00:00+02:00
Rue aux écoles – Rue Guilleminot Rue Guilleminot 75014 Rue Guilleminot (Paris 14e) – Une rue transformée en espace de jeux et de mobilité actives, sans voitures !PARIS
contact@cyclocube.org
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