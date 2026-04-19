Rue aux enfants – Ateliers vélo pour toutes et tous : Réparation, sécurité et jeux à vélo ! Rue aux écoles – Rue Guilleminot PARIS

Au programme :

Atelier d’auto-réparation : Apprenez à réparer une crevaison, régler les freins ou entretenir une chaîne, encadré par les bénévoles de CycloCube .

: Apprenez à réparer une crevaison, régler les freins ou entretenir une chaîne, encadré par les bénévoles de . Parcours vélo pour enfants : Slaloms, équilibre et signalisation pour pédaler en confiance.

: Slaloms, équilibre et signalisation pour pédaler en confiance. Atelier « Circuler en sécurité » : Conseils pour rouler en ville en toute sérénité, adaptés à tous les âges.

Pour qui ?

Gratuit et ouvert à toutes et tous !

Pourquoi venir ?

Apprendre à réparer son vélo (crevaison, freins, entretien basique) avec des outils mis à disposition.

(crevaison, freins, entretien basique) avec des outils mis à disposition. Passer un moment convivial en famille dans une rue transformée en lieu de vie et de jeux.

dans une rue transformée en lieu de vie et de jeux. Initier les enfants au vélo en toute sécurité, grâce à des parcours adaptés à leur âge.

en toute sécurité, grâce à des parcours adaptés à leur âge. Échanger sur les mobilités actives et découvrir les alternatives à la voiture en ville.

Infos pratiques :

Matériel : Apportez votre vélo !

: Apportez votre vélo ! Accessibilité : Rue piétonne, accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite.

: Rue piétonne, accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite. Annulation : En cas de pluie.

Organisé par :

L’association CycloCube, en partenariat avec la Ville de Paris et la Région Île-de-France (lauréate du Budget Participatif Écologique).

Les dates :

Mercredis : 3 juin et 2 septembre 2026, de 14h à 17h

Samedis : 6 juin et 5 septembre 2026, de 10h à 13h

Venez découvrir le plaisir du vélo en famille dans une rue aux enfants !

Ateliers gratuits d’auto-réparation, parcours ludiques et sensibilisation à la sécurité routière pour petits et grands, dans une rue apaisée et conviviale.

Le samedi 05 septembre 2026

de 10h00 à 13h00

Le mercredi 02 septembre 2026

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 03 juin 2026

de 14h00 à 17h00

Le samedi 06 juin 2026

de 10h00 à 13h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T13:00:00+02:00;2026-09-02T14:00:00+02:00_2026-09-02T17:00:00+02:00;2026-09-05T10:00:00+02:00_2026-09-05T13:00:00+02:00

Rue aux écoles – Rue Guilleminot Rue Guilleminot 75014 Rue Guilleminot (Paris 14e) – Une rue transformée en espace de jeux et de mobilité actives, sans voitures !PARIS

contact@cyclocube.org



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