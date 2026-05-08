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Rue des arts à Moulins Moulins

Rue des arts à Moulins Moulins vendredi 8 mai 2026.

Ville : 35680 Moulins

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Moulins

Rue des arts à Moulins

Moulins Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Journée de découvertes artistiques et de fête à Moulins et Marcillé-Robert !

Au programme

Moulins, place de l’église
16h Au Boulot !
Spectacle de la Compagnie Cindy Room créé en collaboration avec Labadaude, ensemble de musique baroque. Marionnettes, musique et bruitage en direct

17h30 En chute libre.
Trop dansé de la compagnie Dana.

Marcillé-Robert, ferme de la Haute-Fosse
21h Trust
Sortie de résidence du Group Berthe
Comédie musicale électro.

23h Concert de Nul si découvert suivi d’une soirée en compagnie de toute l’équipe du festival.   .

Moulins 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 93 17 33 

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English :

L’événement Rue des arts à Moulins Moulins a été mis à jour le 2026-05-04 par OT VITRE

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