Moulins

Rue des arts à Moulins

Moulins Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Journée de découvertes artistiques et de fête à Moulins et Marcillé-Robert !

Au programme

Moulins, place de l’église

16h Au Boulot !

Spectacle de la Compagnie Cindy Room créé en collaboration avec Labadaude, ensemble de musique baroque. Marionnettes, musique et bruitage en direct

17h30 En chute libre.

Trop dansé de la compagnie Dana.

Marcillé-Robert, ferme de la Haute-Fosse

21h Trust

Sortie de résidence du Group Berthe

Comédie musicale électro.

23h Concert de Nul si découvert suivi d’une soirée en compagnie de toute l’équipe du festival. .

Moulins 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 93 17 33

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English :

L’événement Rue des arts à Moulins Moulins a été mis à jour le 2026-05-04 par OT VITRE