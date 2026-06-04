Rue du sport itinérante Square du pré-perché Rennes Mardi 25 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Accès libre, sur inscription pour les groupes

Spot sportif et animations

Spot sportif et animations, basket, slackline, espace causette,goûter , les animateurs jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi !

Les groupes sont les bienvenus à conditions de réserver en amont sur le tableau partagé accesssible via l’onglet « Billetterie ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-25T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-25T17:00:00.000+02:00

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Square du pré-perché Square du Pré Perché, Centre, 35000, 35000 Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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