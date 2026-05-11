Arromanches-les-Bains

Rue Panoramique

Arromanches Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

La Villa La Brugère organise des animations culturelles contemporaines sur tout le territoire de la ville, avec pour modèle le Festival Route Panoramique.

La Villa La Brugère organise des animations culturelles contemporaines sur tout le territoire de la ville, avec pour modèle le Festival Route Panoramique. .

Arromanches Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : Rue Panoramique

Villa La Brugère organises contemporary cultural events throughout the town, using the Festival Route Panoramique as a model.

L’événement Rue Panoramique Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom