Rue Panoramique Arromanches-les-Bains
Rue Panoramique Arromanches-les-Bains samedi 19 septembre 2026.
Arromanches-les-Bains
Rue Panoramique
Arromanches Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La Villa La Brugère organise des animations culturelles contemporaines sur tout le territoire de la ville, avec pour modèle le Festival Route Panoramique.
La Villa La Brugère organise des animations culturelles contemporaines sur tout le territoire de la ville, avec pour modèle le Festival Route Panoramique. .
Arromanches Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rue Panoramique
Villa La Brugère organises contemporary cultural events throughout the town, using the Festival Route Panoramique as a model.
L’événement Rue Panoramique Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom
À voir aussi à Arromanches-les-Bains (Calvados)
- Concert de Jazz Manouche Sebastien Kauffmann Quintette SALLE DES FETES Arromanches-les-Bains 16 mai 2026
- Concert de la Fanfare Weston Brass Band PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains 25 mai 2026
- Concert Silver Tour de AMA American Music Abroad PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains 2 juillet 2026
- 11ème Salon des Artistes Arromanchais Salle des fêtes Arromanches-les-Bains 4 juillet 2026
- Concert d’harmonie par l’American Rhode Island Orchestra Place du 6 juin Arromanches-les-Bains 6 juillet 2026