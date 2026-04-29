Rugby 1/4 de finale Chambéry v Périgueux Esplanade André Gilbertas Chambéry
Rugby 1/4 de finale Chambéry v Périgueux Esplanade André Gilbertas Chambéry samedi 2 mai 2026.
Chambéry
Rugby 1/4 de finale Chambéry v Périgueux
Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry Savoie
Tarif : 15 – 15 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 17:00:00
fin : 2026-05-02 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Chambéry affronte Périgueux en 1/4 de finale de Nationale le samedi 2 mai à 17H au Stadium !
.
Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 85 78 80 secretariat@soc-rugby.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chambéry takes on Périgueux in the Nationale quarter-finals on Saturday, May 2 at 5pm at the Stadium!
L’événement Rugby 1/4 de finale Chambéry v Périgueux Chambéry a été mis à jour le 2026-04-27 par Grand Chambéry Alpes Tourisme
À voir aussi à Chambery (Savoie)
- « Rempote ta pote » avec RDV au Jardin, Ateliers Octopodes, Chambéry 29 avril 2026
- Atelier création rouge à lèvres et vernis à ongles, Ateliers Octopodes, Chambéry 30 avril 2026
- Concert Pop Rock Louange Fondation du Bocage Chambéry 30 avril 2026
- Concert au Château de Caramagne Naïssam Jalal invite Roberto Negro Château de Caramagne Chambéry 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Parc national de la Vanoise, Chambéry 1 mai 2026