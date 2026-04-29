Chambéry

Rugby 1/4 de finale Chambéry v Périgueux

Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry Savoie

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 17:00:00

fin : 2026-05-02 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Chambéry affronte Périgueux en 1/4 de finale de Nationale le samedi 2 mai à 17H au Stadium !

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Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 85 78 80 secretariat@soc-rugby.com

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English :

Chambéry takes on Périgueux in the Nationale quarter-finals on Saturday, May 2 at 5pm at the Stadium!

L’événement Rugby 1/4 de finale Chambéry v Périgueux Chambéry a été mis à jour le 2026-04-27 par Grand Chambéry Alpes Tourisme