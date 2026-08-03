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RUGBY À XV US CARCASSONNE / MONT DE MARSAN Carcassonne

vendredi 20 novembre 2026 · Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE / MONT DE MARSAN Carcassonne

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Avenue Général Sarrail
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif

Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE / MONT DE MARSAN

Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:30:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

RUGBY à XV Match de Nationale 12ème Journée

US Carcassonne contre Mont de Marsan au Stade Albert Domec le vendredi 20 novembre 2026 à 19h30.
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Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie   contact@uscrugby.com

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English :

RUGBY XV National League Match 12th Matchday

US Carcassonne vs. Mont de Marsan at Stade Albert Domec on Friday, November 20, 2026, at 7:30 p.m.

L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE / MONT DE MARSAN Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-03 par

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