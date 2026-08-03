RUGBY À XV US CARCASSONNE / MONT DE MARSAN Carcassonne
vendredi 20 novembre 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
RUGBY À XV US CARCASSONNE / MONT DE MARSAN
Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
RUGBY à XV Match de Nationale 12ème Journée
US Carcassonne contre Mont de Marsan au Stade Albert Domec le vendredi 20 novembre 2026 à 19h30.
.
Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie contact@uscrugby.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
RUGBY XV National League Match 12th Matchday
US Carcassonne vs. Mont de Marsan at Stade Albert Domec on Friday, November 20, 2026, at 7:30 p.m.
L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE / MONT DE MARSAN Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-03 par
À voir aussi à Carcassonne (Aude)
- LES VENTS D’ANGES GRANDES TRIBUNES PARISIENNES Carcassonne 8 août 2026
- NOCTURNES DU PONT VIEUX Carcassonne 11 août 2026
- FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE JUST DELAYED Carcassonne 11 août 2026
- PÉNICHE EN FÊTE FRANZ ROBERT WILD DUO Carcassonne 12 août 2026
- FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE LENNY MARSOUIN Carcassonne 13 août 2026